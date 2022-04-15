Воробьёв посетил семью, которая примет двоих детей-сирот из Донбасса

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв посетил семью из Истры, которая воспитывает шестерых приёмных детей и готова принять под опеку ещё двух девочек из Донбасса.

«Благодаря таким, как вы, нам удалось уже уйти от детских домов. У нас большая программа. И конечно, главное — это решение взять детей, а мы просто помогаем», — передаёт слова Воробьёва телеканал «360».

Губернатор напомнил, что ушедший год стал последним, когда в регионе работали детские дома, — теперь дети воспитываются в приёмных семьях.

Накануне Андрей Воробьёв заявил о старте программы поиска семей для детей Донбасса, оставшихся без попечения родителей. В рамках программы 11 семей региона готовы принять 25 детей из ЛДНР, оказавшихся в такой сложной ситуации.

Ранее ФАН сообщало, что центры приёма вещей и продуктов #МыВместе, открытые на базе шести омских колледжей, собрали более 1,5 т гуманитарной помощи для жителей Донбасса.