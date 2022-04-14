В Подмосковье началась программа помощи сиротам из Донбасса

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил о старте программы поиска семей для детей Донбасса, оставшихся без попечения родителей.

Об этом сообщает телеканал «360».

Губернатор отметил, что этот проект помогает реализовывать детский омбудсмен ДНР Элеонора Федоренко.

«Наша встреча дала старт устройству в семьи из Подмосковья 25 детей. Но детей (оставшихся без попечения родителей. — RT), к сожалению, гораздо больше. Это только первый шаг, но важный и практический. Мы подобрали семьи уже с профилем, с портретом. Дети должны знать, куда они едут, чтобы это не было стрессом, чтобы их ждали. И наша задача вместе эту работу провести», — сказал Воробьёв.

Ранее ФАН сообщало, что центры приёма вещей и продуктов #МыВместе, открытые на базе шести омских колледжей, собрали более 1,5 т гуманитарной помощи для жителей Донбасса.