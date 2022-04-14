В Подмосковье началась программа помощи сиротам из Донбасса

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил о старте программы поиска семей для детей Донбасса, оставшихся без попечения родителей.
В Подмосковье началась программа помощи сиротам из Донбасса
  • РИА Новости
  • © Виктор Антонюк

Об этом сообщает телеканал «360».

Губернатор отметил, что этот проект помогает реализовывать детский омбудсмен ДНР Элеонора Федоренко.

«Наша встреча дала старт устройству в семьи из Подмосковья 25 детей. Но детей (оставшихся без попечения родителей. — RT), к сожалению, гораздо больше. Это только первый шаг, но важный и практический. Мы подобрали семьи уже с профилем, с портретом. Дети должны знать, куда они едут, чтобы это не было стрессом, чтобы их ждали. И наша задача вместе эту работу провести», — сказал Воробьёв.

Ранее ФАН сообщало, что центры приёма вещей и продуктов #МыВместе, открытые на базе шести омских колледжей, собрали более 1,5 т гуманитарной помощи для жителей Донбасса.

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