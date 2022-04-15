Обвинявшегося в убийстве жены нефролога из Петербурга мошенники обокрали на 1 млн рублей

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Нефролог из Санкт-Петербурга, ранее обвинявшийся в убийстве и расчленении своей супруги, обратился в полицию с жалобой на хищение у него почти 1 млн рублей.
Обвинявшегося в убийстве жены нефролога из Петербурга мошенники обокрали на 1 млн рублей
  • РИА Новости

Как выяснил Пятый канал, в заявлении Александра Земченкова говорится, что во время его пребывания в СИЗО мошенники оформили на его имя кредит, используя его сим-карту и мобильный телефон в качестве простой электронной подписи. При этом аппарат с симкой и паспорт у врача изъяли при задержании.

Кроме того, мошенники, воспользовавшись банковским приложением в мобильном телефоне Земченкова, продали его облигации на сумму около 650 тыс. рублей. Согласно выписке со счёта, деньги пошли на «покупку дорогих вещей и услуг», указал он в своём заявлении.

Александр Земченков обвинялся в убийстве и расчленении своей супруги, совершённом в феврале 2010 года.

В апреле 2021 года Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление о заключении обвиняемого под стражу.

В марте 2022 года Александр Земченков был отпущен на свободу за недостаточностью доказательств вины.

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