В ОНК рассказали об условиях содержания обвиняемых в убийствах сатанистов

Трое подозреваемых в совершении ритуальных убийств в Карелии и Ленинградской области находятся в НИИ им. Сербского, где проводится их судебно-психиатрическая экспертиза. Об этом RT сообщили в ОНК Москвы.

«Ольга Большакова в беседе с членами ОНК сказала, что претензий к условиям содержания у неё нет. В женском СИЗО Москвы она посетила православный храм, хотя считает себя «скорее атеисткой». Её гражданский муж Андрей Трегубенко, руки которого украшены татуировками оккультного характера, просит о встрече с православным священником, чтобы исповедоваться», — сообщил один из членов комиссии.

Правозащитник уточнил, что пациентам НИИ им. Сербского такая возможность предоставляется.

Ещё один обвиняемый по этому делу — Александр Перевозчиков-Хмурый — просил выдать ему книги на английском и немецком языках, а также трубочный табак, привезённый из СИЗО.

«Первую просьбу администрация обещает рассмотреть, в НИИ есть хорошая библиотека. А табак ему не выдадут: проверить, не содержит ли он запрещённых примесей, в НИИ не могут», — добавил член комиссии.

Все трое подозреваемых заверили комиссию, что в ходе следствия их не пытали и незаконных форм давления не применяли.

Ранее Следственный комитет предъявил обвинения в совершении ритуальных убийств в Карелии и Ленобласти Андрею Трегубенко и Ольге Большаковой, а также двум их сообщникам — Александру и Татьяне Перевозчиковым-Хмурым.

Как пояснили в СК, Трегубенко и Большакова познакомились на фоне общей приверженности «религиозно-мистическому движению поклоняющихся сатане», которое предполагает проведение ритуалов с человеческими жертвоприношениями.