СК обвинил пару сатанистов из Подмосковья в ритуальных убийствах

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Следственный комитет предъявил обвинения Андрею Трегубенко и Ольге Большаковой, которые подозреваются в совершении ритуальных убийств в Карелии и Ленинградской области. Также предъявлены обвинения двум их сообщникам в убийстве — Александру и Татьяне Перевозчиковым–Хмурым.
СК обвинил пару сатанистов из Подмосковья в ритуальных убийствах
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

Как пояснили в СК, Трегубенко и Большакова познакомились на фоне общей приверженности «религиозно-мистическому движению поклоняющихся Сатане», которое предполагает проведение ритуалов с человеческими жертвоприношениями.

Следователи полагают, что в 2016 году в лесном массиве в Карелии Трегубенко, «желая принести в жертву свою знакомую», ударил её ножом, после чего она скончалась.

При обыске по месту жительства Трегубенко и Большаковой в Балашихе у них нашли наркотики: они расфасовывали их по пакетам и свёрткам и хранили для продажи, сообщило ведомство.

Другое убийство произошло тоже в 2016 году уже в Ленинградской области, тогда Трегубенко и Большакова вступили в преступный сговор с Перевозчиковыми-Хмурыми. Они «подыскали мужчину, который стал их жертвой», а потом избили его и убили ножом. Это произошло в лесном массиве вблизи станции Приозерск.

В июле 2021 года следователи и криминалисты нашли в земле останки погибшего и предметы одежды.

«Татьяна и Александр Перевозчиковы–Хмурые задержаны, им предъявлено обвинение в совершении убийства. Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу. По решению суда, основанному на ходатайстве следователя СК России, Большакова и Трегубенко были заключены под стражу ранее», — говорится в пресс-релизе СК.

Ранее RT сообщал о планах этапировать Андрея Трегубенко и Ольгу Большакову, подозреваемых в совершении ритуальных убийств, из Карелии в Москву для проведения следственных действий.

Согласно материалам суда, женщина ещё весной заключила досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием, надеясь на смягчение наказания.

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