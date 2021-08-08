«Странная пара»: что известно о «московских сатанистах», подозреваемых в двух убийствах

Андрея Трегубенко и Ольгу Большакову, подозреваемых в совершении ритуальных убийств и каннибализме, в ближайшие дни этапируют из Карелии в Москву для проведения следственных действий, сообщил RT один из их адвокатов. Собеседник отметил, что месяц назад обвинений в убийстве Большаковой не предъявляли, речь шла о распространении наркотиков. При этом, согласно материалам суда, женщина ещё весной заключила досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием, надеясь на смягчение наказания. Что известно о московской паре и их предполагаемых жертвах, которые пять лет числились без вести пропавшими, — в материале RT.

Москвичи Андрей Трегубенко и Ольга Большакова, подозреваемые, по данным СМИ, в совершении как минимум двух ритуальных убийств в Карелии и Ленинградской области, будут этапированы из петрозаводского СИЗО в столицу. Об этом RT сообщил адвокат Олег Нескоромный, представлявший до июля интересы Ольги Большаковой.

По его словам, дело «супругов-сатанистов» месяц назад было передано в Москву в центральный аппарат СК, поэтому теперь с подозреваемыми будут работать столичные следователи.

«В ближайшее время их переведут в Москву, если ещё не перевели. Это обычная практика в случае, если дело расследуют специалисты из другого города, — переводить обвиняемого ближе к ним», — поясняет он.

«На сатанистку не похожа»

Нескоромный отмечает, что защищал Ольгу по назначению с марта по июль этого года, пока не ушёл в отпуск, и за этот период никаких громких признаний его подзащитная не делала и обвинений в убийстве ей не предъявлялось.

«Я могу сказать, что на тот период, когда я был защитником, месяц назад ещё, никаких обвинений в убийствах ей не предъявлялось, — говорит адвокат. — Хотя следственные действия проводились в том числе и по этим темам, но в прессу информация не проходила. Для чего сейчас кто-то слил информацию — непонятно».

Адвокат говорит, что родственники Большаковой шокированы публикациями в СМИ, в которых рассказывается, что она увлекается сатанизмом, является членом оккультной организации и причастна к ритуальным убийствам и каннибализму.

По словам Нескоромного, его экс-подзащитная во время общения с ним темы оккультизма не затрагивала.

«В целом она нормальная молодая женщина, немного запутавшаяся в жизни. На сатанистку не похожа. Раз оказалась в СИЗО, значит, несчастная. Сидела терпеливо и ждала своей участи. Передачи передавать ей некому было, деньги ей мама посылала, чтобы купить хоть что-то могла в магазине. Хотела видеть детей, слава богу, давали возможность позвонить матери и узнать, как дела», — рассказывает он.

Перевозка наркотиков

По данным RT, жителей столичного региона — 34-летнего Андрея Трегубенко и Ольгу Большакову — задержали в марте этого года. Сожители намеревались доставить в Карелию крупную партию наркотиков и попали в поле зрения полиции, когда вели переговоры о сделке в мессенджерах и интернете.

Сразу после задержания супруги были этапированы в Петрозаводск, где им предъявили обвинения по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств», предусматривающей наказание от десяти до 20 лет лишения свободы.

Как следует из материалов Верховного суда Карелии, в мае Большакова просила заменить арест подпиской о невыезде. На судебном заседании она поясняла, что «скрываться от следствия и суда, а также совершать новые преступления не намерена, ранее она не судима, имеет постоянное место жительства, семью, полностью признала свою вину, сотрудничает со следствием, заключила досудебное соглашение о сотрудничестве, условия которого добросовестно выполняет, планирует проживать по месту регистрации».

Однако суд отказался удовлетворить её просьбу.

По словам источника RT в силовых структурах, к этому времени на руках у следователей были шокирующие признания Андрея Трегубенко о ритуальных убийствах, которые он совершил пять лет назад вместе с сожительницей.

Предполагаемые жертвы

По данным СМИ, молодые люди долгие годы состояли в международной оккультной организации «Орден девяти углов», а познакомились друг с другом в 2015 году на встрече клуба «Лига тьмы». Во время этого собрания пара и выбрала первую жертву.

© МВД России

Ею стала 27-летняя москвичка Виктория Зайцева. Как пишут СМИ, Виктория была влюблена в Трегубенко и безоговорочно доверяла ему, поэтому якобы согласилась пойти в июне 2016 года в поход, где сатанисты собирались совершить человеческое жертвоприношение.

О том, что роль жертвы отведена самой Зайцевой, девушка не догадывалась.

Мать Зайцевой рассказала изданию 47news, как дочь собиралась в поездку. «К поездке готовилась долго, предупреждала, что уйдёт в поход на несколько дней. С кем и куда идёт, скрывала, — вспомнила мать исчезнувшей Светлана. — Но собиралась в этот поход как-то странно. Обычно же берут с собой палатки, провизию, спички, тёплые вещи. А она поехала налегке — с собой только рюкзак, с которым ходила обычно. Уехала и больше на связь не выходила — Вика предупреждала, что телефон может не ловить. Когда прошло время, я почувствовала неладное, обратилась в полицию. Сотрудники выяснили, что 15 июня она уехала из Москвы в Петрозаводск, утром 16-го вышла, а дальше её следы терялись».

По данным журналистов, Трегубенко убил девушку в районе посёлка Челмужи.

Как пишут СМИ, второй жертвой московских сатанистов стал петербуржец Платон Степанов, известный в кругах эзотериков как Вильгельм Торквемада.

Молодой человек пропал 13 августа 2016 года. Своим родным он сказал, что идёт в поход с московскими друзьями. Платон перестал выходить на связь после того, как доехал до Приозёрска.

По данным издания «Фонтанка», два месяца назад оперативники, проверявшие слова Трегубенко, нашли под Приозёрском человеческие останки — кости и фрагменты рук и ног, которые затем были отправлены на генетическую экспертизу. Её результаты пока не готовы.

При этом, как отмечает издание, оперативники установили, что в день пропажи Платон созванивался с Андреем и Ольгой. И если верить данным, полученным с сотовых вышек, их телефоны были зафиксированы в том же месте, где он и исчез.

«Был мрачным и взвинченным»

В Следственном комитете РФ обстоятельства дела Большаковой и Трегубенко не комментируют. Адвокат Трегубенко Денис Ефимов также отказался разговаривать с RT.

В свою очередь, младшая сестра Трегубенко заявила журналистам, что её брат ни в чём не виноват и находился под влиянием «гражданской жены-наркоманки».

«Оля была ярой сатанисткой, она увлекается этим с 16 лет. У неё три оккультные татуировки. Мой брат влюбился и погряз в этом вслед за ней», — заявила она журналистам.

Если верить резюме Трегубенко, размещённому на одном из сайтов по трудоустройству, то в 2000-х он учился на повара-кондитера, работал кладовщиком, позже — санитаром реанимационного отделения больницы в городе Медынь Калужской области, отслужил в армии.

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В графе «О себе» отмечал, что увлекается художественной татуировкой, изобразительным искусством, мотоциклами, путешествиями, туризмом, музыкой, изучением мёртвых языков.

По данным СМИ, в соцсетях и на форумах сатанистов был известен под псевдонимом ColdVoid (в переводе с английского — «холодная пустота»). В своих постах любил рассуждать о человеческих жертвоприношениях.

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Ольга Большакова, так же как и Андрей, увлекалась эзотерикой и оккультизмом и была известна в соцсетях под псевдонимом Ольга Варг.

По словам соседей Андрея и Ольги, это была довольно странная пара. Андрей, по их воспоминаниям, всегда одевался в чёрное, был мрачным и взвинченным. В свою очередь, об Ольге отзываются как о добродушной женщине, которая часто гуляла во дворе с детьми.

Сейчас у них две дочки: старшей — три года, а младшей — год. После ареста родителей их дети, по данным RT, проживают с матерью Ольги.