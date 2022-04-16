В России создадут ароматы ещё шести регионов

В рамках проекта «Запахи России» запущено голосование по выбору туристических ароматов Амурской области, Якутии, Иркутской области, Ямала, Тульской и Кемеровской областей. Об этом рассказали RT в пресс-службе АНО «Платформы НТИ».

Проект направлен на повышение узнаваемости регионов с помощью ароматов, которые после будут использовать во время официальных приёмов, а также в галереях, библиотеках и краеведческих музеях.

Например, в Якутии брендовым для региона может стать аромат с ягодными нотами (голубики, брусники, морошки), нотами цветов и полевых трав (подснежника, сардааны, иван-чая), запахом тайги и дыма костра, а также аромат льда и свежего морозного воздуха, зелёных побегов лиственницы и свежей травы.

В Амурской области в качестве идей, которые должны вдохновить на создание запахов, фигурируют космос, динозавры, лотос орехоносный, фольклор коренного населения области, эвенков, и символ амурского туризма — желтогрудой куницы харзы.

В Кемеровской области — сосновый парк в Гурьевске, пряничный завод, выпечка, ваниль и золото.

Среди вариантов запахов Тульской области — тульский пряник, белёвская пастила, местные самовары, глиняные игрушки, гармони.

По словам авторов проекта, концепция рождается из особенностей регионов, их флоры и фауны, достопримечательностей и объектов культурного значения.

Голосование и создание линейки ароматов для этих регионов планируется уже в этом году.

Ранее стало известно, что у команды уже готова пилотная линейка ароматов Калининградской области. Среди них аромат Куршской косы, янтаря, кёнигсбергского марципана, Калининградского морского порта, исторического центра города Амалиенау.