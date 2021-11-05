Парфюмеры разрабатывают серию запахов России

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Александра Самсоненко
Российские парфюмеры разрабатывают серию запахов регионов страны. Предполагается, что запахи будут использовать во время официальных приёмов, а также в краеведческих музеях, галереях, библиотеках и других учреждениях. Их смогут приобрести и физические лица. Об этом рассказали RT в пресс-службе «Платформы НТИ».
Парфюмеры разрабатывают серию запахов России
  • Gettyimages.ru

Разработчики из Калининграда уверены, что проект положительно повлияет на популяризацию внутреннего туризма, решит проблему самоидентификации региона/города на уровне администраций, повысит узнаваемость туристских брендов регионов. Также запахи можно будет использовать для сувенирной продукции и корпоративных подарков. 

Запахи, как отмечают разработчики, отражают локальную идентичность территорий, базируясь на природных достопримечательностях региона, исторических личностях, исторических и религиозно-культовых сооружениях, героях художественной литературы и мифологических персонажах. 

У команды уже готова пилотная линейка ароматов Калининградской области. Среди них — аромат Куршской косы, янтаря, кёнигсбергского марципана, Калининградского морского порта, исторического центра города Амалиенау. В 2022 году запахи появятся на площадках в Калининграде: в Калининградском музее янтаря, музее Мирового океана, музее изобразительных искусств и в других местах.

Также в течение 2022 года авторы планируют создать ароматы для 20 регионов России.

Ароматы «собираются» исходя из того, чем славится регион, что растёт на его территории и что является гордостью жителей региона.

После исследовательской работы парфюмеры создают пробные варианты запаха, которые оценивают специалисты, давшие информацию о персоне или объекте, и выбирается окончательный вариант.

В будущем авторы планируют устраивать голосование и среди местных жителей: выставлять пробные версии в туристических центрах и других учреждениях, собирать голоса. Проект впервые представили на интенсиве «Архипелаг 2121», в котором команда разработчиков стала одним из победителей.

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