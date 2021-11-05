Парфюмеры разрабатывают серию запахов России
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Разработчики из Калининграда уверены, что проект положительно повлияет на популяризацию внутреннего туризма, решит проблему самоидентификации региона/города на уровне администраций, повысит узнаваемость туристских брендов регионов. Также запахи можно будет использовать для сувенирной продукции и корпоративных подарков.
Запахи, как отмечают разработчики, отражают локальную идентичность территорий, базируясь на природных достопримечательностях региона, исторических личностях, исторических и религиозно-культовых сооружениях, героях художественной литературы и мифологических персонажах.
У команды уже готова пилотная линейка ароматов Калининградской области. Среди них — аромат Куршской косы, янтаря, кёнигсбергского марципана, Калининградского морского порта, исторического центра города Амалиенау. В 2022 году запахи появятся на площадках в Калининграде: в Калининградском музее янтаря, музее Мирового океана, музее изобразительных искусств и в других местах.
Также в течение 2022 года авторы планируют создать ароматы для 20 регионов России.
Ароматы «собираются» исходя из того, чем славится регион, что растёт на его территории и что является гордостью жителей региона.
После исследовательской работы парфюмеры создают пробные варианты запаха, которые оценивают специалисты, давшие информацию о персоне или объекте, и выбирается окончательный вариант.
В будущем авторы планируют устраивать голосование и среди местных жителей: выставлять пробные версии в туристических центрах и других учреждениях, собирать голоса. Проект впервые представили на интенсиве «Архипелаг 2121», в котором команда разработчиков стала одним из победителей.