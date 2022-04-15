В СК сообщили о нахождении в России более тысячи сдавшихся в плен военнослужащих Украины

Свыше 1 тыс. сдавшихся в плен украинских военнослужащих находятся в России, большинство из них допрошены следователями. Об этом сообщили в пресс-службе российского СК.

«Продолжается работа с военнослужащими, сдавшимися в плен. На территории России их содержится более 1 тыс. Подавляющее большинство допрошены следователями», — говорится в заявлении.

Среди пленных находятся пять командиров бригад ВСУ, которые принимали участие в боевых действиях против населения Донбасса.

14 апреля официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что за ночь ещё 134 находившихся в Мариуполе украинских военнослужащих добровольно сложили оружие и сдались.