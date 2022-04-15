Приложение Альфа-банка удалили из App Store. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

«Приложение Альфа-банка пропало из App Store», — сообщил банк в Telegram.

Отмечается, что установленная последняя версия приложения продолжит работать быстро и надёжно.

Ранее управляющий партнёр компании Legal World, советник антикоррупционного комитета при президенте России Ирина Калинина заявила, что клиенты Сбербанка, мобильное приложение которого больше не доступно в App Store и Google Play, смогут получать весь спектр услуг в веб-версии.