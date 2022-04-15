Политолог Орлов назвал прекрасной идеей отмену пошлины при получении документов на детей

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Анастасия Белоусова
Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов в беседе с RT прокомментировал предложение депутата Госдумы Василия Власова отменить государственные пошлины за получение документов, удостоверяющих личность ребёнка.
Политолог Орлов назвал прекрасной идеей отмену пошлины при получении документов на детей
  • globallookpress.com
  • © Zamir Usmanov

«Это прекрасная идея. Если есть такая возможность финансовая, я думаю, что это не затратно для страны, это было бы замечательно», — оценил предложение Орлов.

Ранее Власов предложил отменить пошлины при получении документов на детей.

Парламентарий отметил, что бремя по оплате данных пошлин ложится на родителей ребёнка. При этом дети априори ещё не ведут трудовую деятельность и не имеют возможности самостоятельно оплачивать пошлины за персональные документы.

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