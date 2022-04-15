Депутат ГД Власов предложил отменить пошлины при получении документов на детей

Депутат Госдумы Василий Власов предложил отменить государственные пошлины за получение документов, удостоверяющих личность ребёнка. Копия письма на имя вице-премьера Татьяны Голиковой есть в распоряжении RT.

Согласно Конституции, как отметил депутат, дети являются важнейшим приоритетом государственной политики.

В то же время для получения или замены документов, удостоверяющих личность ребёнка, необходимых для реализации его гражданских прав, например, свидетельства о рождении, гражданского и заграничного паспорта, в настоящее время нужно уплачивать государственную пошлину, уточнил Власов.

Бремя по оплате данных пошлин, как отметил парламентарий, ложится на родителей ребёнка. При этом дети априори ещё не ведут трудовую деятельность и не имеют возможности самостоятельно оплачивать пошлины за персональные документы.

«В целях поддержки семей с детьми прошу вас оценить целесообразность отмены государственных пошлин за получение или замену документов, удостоверяющих личность граждан в возрасте до 18 лет», — говорится в обращении.

В конце марта президент России Владимир Путин подписал указ о ежемесячной выплате с 1 апреля семьям с детьми 8—17 лет.