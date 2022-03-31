Путин подписал указ о ежемесячной выплате с 1 апреля семьям с детьми 8—17 лет

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Президент России Владимир Путин подписал указ о ежемесячной выплате с 1 апреля семьям с детьми 8—17 лет, нуждающимся в социальной поддержке.
Путин подписал указ о ежемесячной выплате с 1 апреля семьям с детьми 8—17 лет
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте правовой информации.

«В целях повышения доходов семей, имеющих детей, постановляю установить с 1 апреля 2022 года ежемесячную денежную выплату на ребёнка в возрасте от восьми до 17 лет, предоставляемую нуждающимся в социальной поддержке гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим на территории Российской Федерации, в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством субъектов Российской Федерации», — говорится в указе.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что социальные выплаты на детей из семей с невысокими доходами начнутся в мае.

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