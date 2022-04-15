Гинцбург рассказал о сроках проведения третьей фазы исследований назальной вакцины от COVID
«Назальная форма вакцины «Спутник» уже зарегистрирована по результатам первой и второй фаз исследований. Через неделю-две мы планируем начать третью фазу, которая экспериментально покажет, что после назальной вакцины человек обладает стерильным иммунитетом», — цитирует Гинцбурга ТАСС.
По его словам, подобное исследование и его результаты могут стать принципиально новым шагом в борьбе с инфекциями, передающимися воздушно-капельным путем.
Ранее Гинцбург сообщил, что тест-система для определения иммунитета у вакцинированных назальным препаратом от коронавируса уже существует.
1 апреля Минздрав России зарегистрировал первую в мире назальную вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19.
Врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН напомнил о необходимости ревакцинации населения от коронавирусной инфекции.