Гинцбург рассказал о сроках проведения третьей фазы исследований назальной вакцины от COVID

Третья фаза исследований назальной вакцины от коронавируса начнётся через несколько недель. Об этом заявил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Назальная форма вакцины «Спутник» уже зарегистрирована по результатам первой и второй фаз исследований. Через неделю-две мы планируем начать третью фазу, которая экспериментально покажет, что после назальной вакцины человек обладает стерильным иммунитетом», — цитирует Гинцбурга ТАСС.

По его словам, подобное исследование и его результаты могут стать принципиально новым шагом в борьбе с инфекциями, передающимися воздушно-капельным путем.

Ранее Гинцбург сообщил, что тест-система для определения иммунитета у вакцинированных назальным препаратом от коронавируса уже существует.

1 апреля Минздрав России зарегистрировал первую в мире назальную вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19.

Врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН напомнил о необходимости ревакцинации населения от коронавирусной инфекции.