Гинцбург рассказал о сроках проведения третьей фазы исследований назальной вакцины от COVID

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Третья фаза исследований назальной вакцины от коронавируса начнётся через несколько недель. Об этом заявил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Назальная форма вакцины «Спутник» уже зарегистрирована по результатам первой и второй фаз исследований. Через неделю-две мы планируем начать третью фазу, которая экспериментально покажет, что после назальной вакцины человек обладает стерильным иммунитетом», — цитирует Гинцбурга ТАСС.

По его словам, подобное исследование и его результаты могут стать принципиально новым шагом в борьбе с инфекциями, передающимися воздушно-капельным путем.

Ранее Гинцбург сообщил, что тест-система для определения иммунитета у вакцинированных назальным препаратом от коронавируса уже существует.

1 апреля Минздрав России зарегистрировал первую в мире назальную вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19.

Врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН напомнил о необходимости ревакцинации населения от коронавирусной инфекции.

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