Орешкин рассказал о ходе подготовки внеплановых индексаций пенсий и других соцвыплат

Короткая ссылка
Помощник президента России Максим Орешкин в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 1» заявил о подготовке внеплановых индексаций пенсий, МРОТ и других социальных выплат.
Орешкин рассказал о ходе подготовки внеплановых индексаций пенсий и других соцвыплат
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative Photos

«Уже принято решение провести внеплановую индексацию прожиточного минимума, минимального размера оплаты труда, пенсий, других социальных платежей. Сейчас коллеги из правительства как раз подготавливают конкретные параметры такого повышения. Я думаю, в ближайшее время это будет объявлено и такая индексация произойдёт», — цитирует его РИА Новости.

Орешкин также отметил, что президент России Владимир Путин принял решение о распространении выплат семьям с детьми в возрасте вплоть до 16 лет.

Ранее Путин поручил правительству до 20 апреля представить предложения по увеличению заработных плат бюджетников, социальных выплат, а также минимального размера оплаты труда (МРОТ) и величины прожиточного минимума.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить