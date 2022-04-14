Орешкин рассказал о ходе подготовки внеплановых индексаций пенсий и других соцвыплат
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«Уже принято решение провести внеплановую индексацию прожиточного минимума, минимального размера оплаты труда, пенсий, других социальных платежей. Сейчас коллеги из правительства как раз подготавливают конкретные параметры такого повышения. Я думаю, в ближайшее время это будет объявлено и такая индексация произойдёт», — цитирует его РИА Новости.
Орешкин также отметил, что президент России Владимир Путин принял решение о распространении выплат семьям с детьми в возрасте вплоть до 16 лет.
Ранее Путин поручил правительству до 20 апреля представить предложения по увеличению заработных плат бюджетников, социальных выплат, а также минимального размера оплаты труда (МРОТ) и величины прожиточного минимума.