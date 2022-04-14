Губернатор Брянской области: после удара ВСУ повреждения получили порядка 100 домов

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Губернатор Брянской области Александр Богомаз в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» сообщил, что в результате удара вертолётов ВСУ повреждено порядка 100 домов, также среди пострадавших два человека в тяжёлом состоянии.
Губернатор Брянской области: после удара ВСУ повреждения получили порядка 100 домов
  • РИА Новости
  • © Дмитрий Карась

Он напомнил, что по посёлку городского типа было выпущено девять ракет.

«Именно по жилому сектору», — подчеркнул губернатор.

Среди пострадавших есть два тяжёлых, отметил он.

«Женщина 70 лет, ей оторвало ногу. Сделана операция, она находится в больнице в тяжёлом стабильном состоянии. И ребёнок, который тяжёлый, ему год и девять месяцев, шёл по улице с матерью, мать сама беременная, осколок попал в правый висок», — сказал Богомаз.

Врачи делают всё, чтобы спасти ему жизнь, подчеркнул глава региона. У матери ребёнка также осколочное ранение, отметил он.

14 апреля два украинских боевых вертолёта вторглись в воздушное пространство России и нанесли шесть авиаударов по жилым домам в Брянской области.

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