Губернатор Брянской области: после удара ВСУ повреждения получили порядка 100 домов

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» сообщил, что в результате удара вертолётов ВСУ повреждено порядка 100 домов, также среди пострадавших два человека в тяжёлом состоянии.

Он напомнил, что по посёлку городского типа было выпущено девять ракет.

«Именно по жилому сектору», — подчеркнул губернатор.

Среди пострадавших есть два тяжёлых, отметил он.

«Женщина 70 лет, ей оторвало ногу. Сделана операция, она находится в больнице в тяжёлом стабильном состоянии. И ребёнок, который тяжёлый, ему год и девять месяцев, шёл по улице с матерью, мать сама беременная, осколок попал в правый висок», — сказал Богомаз.

Врачи делают всё, чтобы спасти ему жизнь, подчеркнул глава региона. У матери ребёнка также осколочное ранение, отметил он.

14 апреля два украинских боевых вертолёта вторглись в воздушное пространство России и нанесли шесть авиаударов по жилым домам в Брянской области.