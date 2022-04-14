Порядка десяти жителей двух эвакуированных сёл на границе с Украиной размещены в ПВР

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что порядка десяти жителей двух эвакуированных сёл на границе с Украиной размещены в пункте временного размещения (ПВР).
Порядка десяти жителей двух эвакуированных сёл на границе с Украиной размещены в ПВР
  • РИА Новости
  • © Антон Вергун

Как сообщает РИА Новости, об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Встретился с жителями, которые выехали из сел Безымено и Сподарюшино. В пункте временного размещения в Грайвороне сейчас не больше десяти человек, остальные разместились у родственников и знакомых. Всем необходимым жители обеспечены. Очень надеюсь, что в ближайшее время они вернутся в свои дома», — сообщил губернатор.

Он уточнил, что в селе Сподарюшино работает следственная группа.

Ранее Гладков сообщил, что село Сподарюшино было подвергнуто обстрелу со стороны Украины.

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