Порядка десяти жителей двух эвакуированных сёл на границе с Украиной размещены в ПВР

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что порядка десяти жителей двух эвакуированных сёл на границе с Украиной размещены в пункте временного размещения (ПВР).

Как сообщает РИА Новости, об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Встретился с жителями, которые выехали из сел Безымено и Сподарюшино. В пункте временного размещения в Грайвороне сейчас не больше десяти человек, остальные разместились у родственников и знакомых. Всем необходимым жители обеспечены. Очень надеюсь, что в ближайшее время они вернутся в свои дома», — сообщил губернатор.

Он уточнил, что в селе Сподарюшино работает следственная группа.

Ранее Гладков сообщил, что село Сподарюшино было подвергнуто обстрелу со стороны Украины.