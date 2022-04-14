Село Белгородской области подверглось обстрелу со стороны Украины

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что село Сподарюшино было подвергнуто обстрелу со стороны Украины.

Как сообщает РИА Новости, об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Сегодня было неспокойно в Грайворонском городском округе.

Село Сподарюшино было подвергнуто обстрелу со стороны Украины. Пострадавших и жертв среди мирного населения нет. Разрушений жилых и социальных объектов нет», — сказал он.

Отмечается, что ради безопасности местных жителей временно вывезли из сёл Безымено и Сподарюшино.

Ранее Следственный комитет России сообщал, что два украинских боевых вертолёта вторглись в воздушное пространство России и нанесли шесть авиаударов по жилым домам в Брянской области.