Село Белгородской области подверглось обстрелу со стороны Украины

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что село Сподарюшино было подвергнуто обстрелу со стороны Украины.
Село Белгородской области подверглось обстрелу со стороны Украины
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Как сообщает РИА Новости, об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Сегодня было неспокойно в Грайворонском городском округе.
Село Сподарюшино было подвергнуто обстрелу со стороны Украины. Пострадавших и жертв среди мирного населения нет. Разрушений жилых и социальных объектов нет», — сказал он.

Отмечается, что ради безопасности местных жителей временно вывезли из сёл Безымено и Сподарюшино.

Ранее Следственный комитет России сообщал, что два украинских боевых вертолёта вторглись в воздушное пространство России и нанесли шесть авиаударов по жилым домам в Брянской области.

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