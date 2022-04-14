Депутат Госдумы Фролова прокомментировала ситуацию с санкциями

Депутат Государственной думы России Тамара Фролова прокомментировала ситуацию с санкциями.

Своим мнением она поделилась в разговоре с ФАН.

«Мир меняется на наших глазах, а Запад продолжает истерить и верить в то, что у него есть шансы изолировать Россию от мировой экономики. Не получится! Принятые антироссийские санкции уже нанесли сильнейший и невосполнимый ущерб самим западным странам, окончательно подорвав доверие к доллару как средству накопления и расчётов», ― отметила Фролова.

По её словам, россияне действительно являются свидетелями процесса нового переустройства мира, а отечественная экономика развивается, не оглядываясь на Запад и санкции.

Ранее основатель компании Tonka Perfumes Moscow Мира Бруман в беседе с НСН рассказала о влиянии антироссийских санкций на бизнес.