Депутат Госдумы Фролова прокомментировала ситуацию с санкциями

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Депутат Государственной думы России Тамара Фролова прокомментировала ситуацию с санкциями.
Депутат Госдумы Фролова прокомментировала ситуацию с санкциями
  • globallookpress.com
  • © Aleksey Ivanov/ TV Zvezda

Своим мнением она поделилась в разговоре с ФАН.

«Мир меняется на наших глазах, а Запад продолжает истерить и верить в то, что у него есть шансы изолировать Россию от мировой экономики. Не получится! Принятые антироссийские санкции уже нанесли сильнейший и невосполнимый ущерб самим западным странам, окончательно подорвав доверие к доллару как средству накопления и расчётов», ― отметила Фролова.

По её словам, россияне действительно являются свидетелями процесса нового переустройства мира, а отечественная экономика развивается, не оглядываясь на Запад и санкции.

Ранее основатель компании Tonka Perfumes Moscow Мира Бруман в беседе с НСН рассказала о влиянии антироссийских санкций на бизнес.

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