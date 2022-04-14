Роспотребнадзор предлагает отменить норматив по охвату тестированием на коронавирус

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Роспотребнадзор предлагает отменить норматив по охвату тестированием на COVID-19, составлявший не менее 300 исследований на 100 тыс. населения среднесуточно в неделю.
Роспотребнадзор предлагает отменить норматив по охвату тестированием на коронавирус
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ ведомства на портале проектов нормативных правовых актов.

«Внести изменение в п. п. 2.5 п. 2 постановления главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16.10.2020 №31… изложив его в следующей редакции: 2.5. Обеспечить проведение лабораторных исследований для выявления возбудителя COVID-19 любым из методов, определяющих генетический материал или антиген возбудителя, с использованием диагностических препаратов и тест-систем, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации», — говорится в документе.

Ранее руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИЭ Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил, что доля «стелс-омикрона» превысила 90% от всех выявляемых случаев заболевания коронавирусом в России.

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