В МИД России заявили, что Москва не намерена вступать в «санкционную войну» с Западом

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Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил, что страна не намерена вступать в «санкционную войну» с другими государствами.
В МИД России заявили, что Москва не намерена вступать в «санкционную войну» с Западом
  • Gettyimages.ru
  • © Kari Tuomi / 500px

«Мы не намерены вступать в санкционную войну или санкционную истерию», — сказал Биричевский в эфире телеканала RT.

Он добавил, что, тем не менее, Россия предпримет ответные меры, которые уже введены в некоторых сферах.

По словам Биричесвского, в Москве понимают, что подобные ограничения — это «палка о двух концах», которая может ударить по тому, кто их вводит.

«Что касается влияния на российскую экономику, то эти шаги были достаточно предсказуемыми. У нас был опыт и время, чтобы подготовиться к ним», — заключил он.

Ранее МИД России внёс 398 конгрессменов США в чёрный список в ответ на очередную волну антироссийских санкций, введённых администрацией Джо Байдена в отношении 328 депутатов Госдумы.

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