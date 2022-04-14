Минниханов отметил дефицит психологов, работающих с учащимися

Президент Татарстана Рустам Минниханов провёл расширенное заседание антитеррористической комиссии, посвящённое вопросам психологической безопасности образовательной среды.

Об этом сообщает «Бизнес Online».

По словам Минниханова, за последние три года в республике произошёл ряд резонансных событий с участием школьников и студентов. Это свидетельствует о негативных процессах в молодёжной среде, исходящих от деструктивных виртуальных сообществ, оказывающих влияние на подростков на психологическом уровне.

В ходе заседания было отмечено, что часть функционала психологов следует перенести в цифровую среду.

Обсуждалась концепция создания цифровой платформы для психологической помощи несовершеннолетним и их родителям.

Минниханов признал, что сегодня есть проблемы в организации воспитательной работы, недостаток специфических знаний в области психологии, а также дефицит квалифицированных психологов, работающих с учащимися.

Ранее психолог и гештальт-терапевт Елена Друма в беседе с ФАН рассказала, как абстрагироваться от негатива в соцсетях.