Представителям малого бизнеса Москвы разрешат бесплатно пользоваться коворкингами

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ГБУ «Малый бизнес Москвы» (МБМ) откроет столичным предпринимателям доступ к бесплатным коворкингам, чтобы они могли сэкономить на аренде.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Уточняется, что рабочие места смогут получить самозанятые, компании и индивидуальные предприниматели на срок от одного дня. В коворкингах есть бесплатный интернет и офисная мебель.

«Предпринимателю останется лишь взять с собой ноутбук и необходимые аксессуары к нему. Заявку на размещение можно подать на портале mbm.mos.ru», — говорится в материале.

Ранее НСН передавала, что Центр поддержки экономики Москвы запустил сервис по автоматическому подбору действующих федеральных и городских мер поддержки предпринимателей.

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