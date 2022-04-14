Представителям малого бизнеса Москвы разрешат бесплатно пользоваться коворкингами
Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.
Уточняется, что рабочие места смогут получить самозанятые, компании и индивидуальные предприниматели на срок от одного дня. В коворкингах есть бесплатный интернет и офисная мебель.
«Предпринимателю останется лишь взять с собой ноутбук и необходимые аксессуары к нему. Заявку на размещение можно подать на портале mbm.mos.ru», — говорится в материале.
Ранее НСН передавала, что Центр поддержки экономики Москвы запустил сервис по автоматическому подбору действующих федеральных и городских мер поддержки предпринимателей.