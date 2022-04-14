Минпромторг договорился с рядом компаний о фиксированной цене на цветные металлы в России

Замглавы Минпромторга России Виктор Евтухов заявил о договорённости с рядом металлургических компаний по установлению фиксированной цены на цветные металлы для внутреннего рынка.

По его словам, ведётся системная работа по отвязке стоимости цветных металлов от биржевых котировок Лондонской биржи металлов.

«Так, с рядом компаний выработана договорённость по установлению фиксированной цены для внутреннего рынка», — приводит его слова РИА Новости.

Замглавы департамента металлургии и материалов Минпромторга Владислав Демидов предупредил о риске дефицита литиевого сырья в России из-за ухода с рынка крупнейших поставщиков.