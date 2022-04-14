Минпромторг договорился с рядом компаний о фиксированной цене на цветные металлы в России

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Замглавы Минпромторга России Виктор Евтухов заявил о договорённости с рядом металлургических компаний по установлению фиксированной цены на цветные металлы для внутреннего рынка.
Минпромторг договорился с рядом компаний о фиксированной цене на цветные металлы в России
  • Gettyimages.ru
  • © Iordache Laurentiu / EyeEm

По его словам, ведётся системная работа по отвязке стоимости цветных металлов от биржевых котировок Лондонской биржи металлов.

«Так, с рядом компаний выработана договорённость по установлению фиксированной цены для внутреннего рынка», — приводит его слова РИА Новости.

Замглавы департамента металлургии и материалов Минпромторга Владислав Демидов предупредил о риске дефицита литиевого сырья в России из-за ухода с рынка крупнейших поставщиков.

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