Минпромторг договорился с рядом компаний о фиксированной цене на цветные металлы в России
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По его словам, ведётся системная работа по отвязке стоимости цветных металлов от биржевых котировок Лондонской биржи металлов.
«Так, с рядом компаний выработана договорённость по установлению фиксированной цены для внутреннего рынка», — приводит его слова РИА Новости.
Замглавы департамента металлургии и материалов Минпромторга Владислав Демидов предупредил о риске дефицита литиевого сырья в России из-за ухода с рынка крупнейших поставщиков.