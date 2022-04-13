В Минпромторге опасаются дефицита лития в России из-за ухода крупнейших поставщиков

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Замглавы департамента металлургии и материалов Минпромторга Владислав Демидов предупредил о риске дефицита литиевого сырья в России из-за ухода с рынка крупнейших поставщиков.

«В России отсутствует добыча литиевого сырья, сырьё поступает в виде карбоната лития из Чили, Аргентины, Китая и Боливии», — приводит Интерфакс его заявление.

По словам Демидова, сейчас отгрузки из Чили и Аргентины приостановлены, есть возможность получать литий только из Боливии.

«По литию проблема уже гигантская, потому что в случае, если будет отказ в поставках сырья из Боливии, то, к сожалению, литиевое сырьё нам брать негде», — сказал замминистра.

Самая большая проблема может коснуться обеспечения собственных потребностей в литийионных аккумуляторах, отметил Демидов.

В мае 2021 года Счётная палата назвала самые дефицитные и необходимые для России виды сырья, в их числе марганец, хром, титан и литий.

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