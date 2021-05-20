Счётная палата назвала самые дефицитные и необходимые для России виды сырья

В отчёте российской Счётной палаты по итогам проверки эффективности системы управления государственным фондом недр за 2018—2020 годы сказано, что за прошедшие три года Россия импортировала более трети стратегических видов минералов.

«Среди приоритетных мероприятий Счётной палаты в 2021 году — оценка эффективности управления государственным фондом недр в целях устойчивого обеспечения базовых отраслей экономики страны видами минерального сырья, ресурсы которых недостаточны и обеспечиваются в том числе за счёт импорта», — сказано в документе.

Отмечается, что потребности российской экономики в марганце, хроме, титане и литии за последние три года полностью обеспечивались за счёт импорта, по цирконию данный показатель в среднем за период составил 87,2%.

«Возникновение перебоев в импортных поставках может создать риски для полноценного функционирования отраслей чёрной и цветной металлургии, военно-промышленного комплекса, авиакосмической отрасли, химической промышленности, медицины», — цитирует РИА Новости сообщение Счётной палаты.

Ведомство также отмечает высокую долю импорта по некоторым видам сырья, не являющимся стратегическими, но имеющим важное значение для развития промышленности: йод — 100%, плавиковый шпат — 95%, бентониты для литейного производства — 89,6%, каолин — 68,3%. Они имеют широкую область применения и используются в металлургической, химической, атомной, медицинской и прочих отраслях.

Основными поставщиками стратегических и дефицитных видов минерального сырья в Россию выступают Украина, Казахстан, Чили, Китай, Монголия, ЮАР.

По данным Счётной палаты, в Минпромторге России фактически отсутствует комплекс мер по импортозамещению дефицитных видов полезных ископаемых и стратегического минерального сырья, а имеющиеся мероприятия не показывают себя эффективными.

Ранее Счётная палата выступила с предложением по социальным пособиям.