Счётная палата назвала самые дефицитные и необходимые для России виды сырья
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«Среди приоритетных мероприятий Счётной палаты в 2021 году — оценка эффективности управления государственным фондом недр в целях устойчивого обеспечения базовых отраслей экономики страны видами минерального сырья, ресурсы которых недостаточны и обеспечиваются в том числе за счёт импорта», — сказано в документе.
Отмечается, что потребности российской экономики в марганце, хроме, титане и литии за последние три года полностью обеспечивались за счёт импорта, по цирконию данный показатель в среднем за период составил 87,2%.
«Возникновение перебоев в импортных поставках может создать риски для полноценного функционирования отраслей чёрной и цветной металлургии, военно-промышленного комплекса, авиакосмической отрасли, химической промышленности, медицины», — цитирует РИА Новости сообщение Счётной палаты.
Ведомство также отмечает высокую долю импорта по некоторым видам сырья, не являющимся стратегическими, но имеющим важное значение для развития промышленности: йод — 100%, плавиковый шпат — 95%, бентониты для литейного производства — 89,6%, каолин — 68,3%. Они имеют широкую область применения и используются в металлургической, химической, атомной, медицинской и прочих отраслях.
Основными поставщиками стратегических и дефицитных видов минерального сырья в Россию выступают Украина, Казахстан, Чили, Китай, Монголия, ЮАР.
По данным Счётной палаты, в Минпромторге России фактически отсутствует комплекс мер по импортозамещению дефицитных видов полезных ископаемых и стратегического минерального сырья, а имеющиеся мероприятия не показывают себя эффективными.
Ранее Счётная палата выступила с предложением по социальным пособиям.