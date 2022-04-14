Аксёнов сообщил о переносе Ялтинского международного экономического форума

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Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил о переносе даты Ялтинского международного экономического форума.
Аксёнов сообщил о переносе Ялтинского международного экономического форума
  • РИА Новости
  • © Алексей Мальгавко

«Проведение Ялтинского международного экономического форума, запланированное с 20 по 22 апреля, в связи с нестабильной международной ситуацией переносится на IV квартал текущего года», — написал он в своём Telegram-канале.

По словам главы региона, новая дата проведения мероприятия будет озвучена позже.

В октябре 2021 года VI Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) переносили на 2022 год из-за сложной ситуации с коронавирусом.

Мероприятие должно было состояться на площадке отеля Mriya Resort & SPA в Крыму.

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