Ялтинский международный экономический форум переносится на 2022 год из-за коронавируса

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VI Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ), запланированный на 4—6 ноября, перенесён на 2022 год из-за сложной ситуации с коронавирусом. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.
Ялтинский международный экономический форум переносится на 2022 год из-за коронавируса
  • РИА Новости

«По согласованию с заместителем председателя правительства России Маратом Шакирзяновичем Хуснуллиным принято решение отменить проведение Ялтинского международного экономического форума и других массовых мероприятий. Это связано со сложной эпидемиологической ситуацией, с ростом заболеваемости по всей стране», — сказал он РИА Новости.

Форум состоится, как только позволит ситуация, добавил он.

«Приношу извинения приглашённым гостям. Будем планировать проведение ЯМЭФ на следующий год», — добавил Аксёнов.

ЯМЭФ должен был пройти на площадке отеля Mriya Resort & SPA в Крыму.

Как сообщалось ранее, IX Санкт-Петербургский международный культурный форум, запланированный на 11—13 ноября, не состоится из-за пандемии коронавируса.

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