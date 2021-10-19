Ялтинский международный экономический форум переносится на 2022 год из-за коронавируса

VI Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ), запланированный на 4—6 ноября, перенесён на 2022 год из-за сложной ситуации с коронавирусом. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«По согласованию с заместителем председателя правительства России Маратом Шакирзяновичем Хуснуллиным принято решение отменить проведение Ялтинского международного экономического форума и других массовых мероприятий. Это связано со сложной эпидемиологической ситуацией, с ростом заболеваемости по всей стране», — сказал он РИА Новости.

Форум состоится, как только позволит ситуация, добавил он.

«Приношу извинения приглашённым гостям. Будем планировать проведение ЯМЭФ на следующий год», — добавил Аксёнов.

ЯМЭФ должен был пройти на площадке отеля Mriya Resort & SPA в Крыму.

Как сообщалось ранее, IX Санкт-Петербургский международный культурный форум, запланированный на 11—13 ноября, не состоится из-за пандемии коронавируса.