Депутаты Демченко и Костенко предложили присвоить здравницам статус субъектов МСП
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Об этом пишет «Парламентская газета».
За последние десять лет число санаториев, пансионатов с лечением и санаториев-профилакториев сократилось на 30%, число коек в них — на 20%.
По данным Росстата, число санаторно-курортных организаций на конец 2020 года сократилось до 1752, хотя ещё в 2012-м их было 1905.
«Сейчас многие санатории не могут воспользоваться мерами поддержки, так как не попадают в категорию МСП», — отметила зампредседателя думского комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко.
Подготовленный законопроект, помимо прочего, относит хозяйственные общества и партнёрства, основной вид предпринимательской деятельности которых — санаторно-курортные услуги, к субъектам МСП.
«Наделение предприятий санаторно-курортной отрасли статусом МСП позволит им воспользоваться государственными мерами поддержки бизнеса в условиях санкций», — уточнил Иван Демченко.
Ранее депутат Госдумы Тамара Фролова в беседе с ФАН прокомментировала меры поддержки бизнеса в России.