Депутаты Демченко и Костенко предложили присвоить здравницам статус субъектов МСП

Депутаты Госдумы от Краснодарского края Иван Демченко и Наталья Костенко предложили облегчить доступ предприятий санаторно-курортной отрасли к господдержке. Для этого их стоит признать субъектами малого и среднего предпринимательства (МСП), считают парламентарии.

Об этом пишет «Парламентская газета».

За последние десять лет число санаториев, пансионатов с лечением и санаториев-профилакториев сократилось на 30%, число коек в них — на 20%.

По данным Росстата, число санаторно-курортных организаций на конец 2020 года сократилось до 1752, хотя ещё в 2012-м их было 1905.

«Сейчас многие санатории не могут воспользоваться мерами поддержки, так как не попадают в категорию МСП», — отметила зампредседателя думского комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко.

Подготовленный законопроект, помимо прочего, относит хозяйственные общества и партнёрства, основной вид предпринимательской деятельности которых — санаторно-курортные услуги, к субъектам МСП.

«Наделение предприятий санаторно-курортной отрасли статусом МСП позволит им воспользоваться государственными мерами поддержки бизнеса в условиях санкций», — уточнил Иван Демченко.

Ранее депутат Госдумы Тамара Фролова в беседе с ФАН прокомментировала меры поддержки бизнеса в России.