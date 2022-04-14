Индийская IT-компания Infosys сообщила о переносе бизнеса из России
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«Видя ситуацию, мы начали перенос нашего бизнеса и всей нашей работы из российских центров за пределы России», — приводит РИА Новости заявление гендиректора компании Салила Пареха.
По его словам, у IT-предприятия нет клиентов в России и продукция рассчитана на более глобальный рынок.
«Работа, которую мы выполняем в России, предназначена для глобальных клиентов, к которым мы начали переход», — уточнил Парех.
Ранее центр подбора IT-специалистов SymbioWay провёл исследование, согласно которому 40% работников данной отрасли не планируют уезжать из России, а 20% даже не думали об этом.
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о введении льготной ипотеки и отсрочки от армии для сотрудников IT-компаний.