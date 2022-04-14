В Петропавловске-Камчатском эвакуируют школы из-за сообщений об угрозе минирования

Школы Петропавловска-Камчатского эвакуируют из-за поступления информации об угрозе минирования. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края,

«В Петропавловске-Камчатском утром 14 апреля прошла эвакуация учеников и педагогов всех школ города из-за сообщения о возможном акте терроризма. Данные поступили из правоохранительных органов рано утром, когда занятия в образовательных учреждениях только начались», — говорится в заявлении.

В пресс-службе региона уточнили, что эвакуацию образовательных учреждений проводят второй раз с начала недели.

Ранее на Чукотке эвакуировали людей из школ после получения сообщения о минировании.