Задержанный на Ставрополье сторонник ИГ готовил теракт на вокзале

Сторонник запрещённой террористической организации «Исламское государство» (ИГ)*, задержанный в Ставропольском крае, готовил теракт на железнодорожном вокзале.

Об этом он заявил в ходе допроса.

Как заявил задержанный, он недавно познакомился с «участником и амиром ИГИЛ» и доверился ему.

Мужчина рассказал, что новый знакомый заставил его снять на видео ж/д вокзал, а после этого «закупиться для теракта, для взрыва».

«Когда я приехал на вокзал, меня задержали сотрудники ФСБ», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее ФСБ сообщила, что сторонник «Исламского государства» задержан на Ставрополье, он планировал устроить теракт на транспортной инфраструктуре, изъяты компоненты бомбы.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

