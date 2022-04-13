Задержанный на Ставрополье сторонник ИГ готовил теракт на вокзале

Короткая ссылка
Сторонник запрещённой террористической организации «Исламское государство» (ИГ)*, задержанный в Ставропольском крае, готовил теракт на железнодорожном вокзале.
Задержанный на Ставрополье сторонник ИГ готовил теракт на вокзале
  • РИА Новости

Об этом он заявил в ходе допроса.

Как заявил задержанный, он недавно познакомился с «участником и амиром ИГИЛ» и доверился ему.

Мужчина рассказал, что новый знакомый заставил его снять на видео ж/д вокзал, а после этого «закупиться для теракта, для взрыва».

«Когда я приехал на вокзал, меня задержали сотрудники ФСБ», — приводит его слова РИА Новости. 

Ранее ФСБ сообщила, что сторонник «Исламского государства» задержан на Ставрополье, он планировал устроить теракт на транспортной инфраструктуре, изъяты компоненты бомбы.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить