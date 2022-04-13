На Ставрополье задержан планировавший теракт сторонник ИГ

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Сторонник «Исламского государства»* задержан на Ставрополье, он планировал устроить теракт на транспортной инфраструктуре, сообщила ФСБ. У злоумышленника изъяты компоненты бомбы.
На Ставрополье задержан планировавший теракт сторонник ИГ
  • РИА Новости

Как отметила пресс-служба ФСБ, преступник планировал теракт «по указанию зарубежных эмиссаров».

«Указанное лицо при подготовке к совершению террористического посягательства было задержано. В результате проведения осмотра места происшествия обнаружены и изъяты взрывчатые вещества и поражающие элементы, приобретённые им для изготовления СВУ», — говорится в заявлении ведомства.

По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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