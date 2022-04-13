На Ставрополье задержан планировавший теракт сторонник ИГ
- РИА Новости
Как отметила пресс-служба ФСБ, преступник планировал теракт «по указанию зарубежных эмиссаров».
«Указанное лицо при подготовке к совершению террористического посягательства было задержано. В результате проведения осмотра места происшествия обнаружены и изъяты взрывчатые вещества и поражающие элементы, приобретённые им для изготовления СВУ», — говорится в заявлении ведомства.
По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело.
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.