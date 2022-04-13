Губернатор Курской области Старовойт подтвердил информацию об обстреле погранпункта

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Губернатор Курской области Роман Старовойт подтвердил, что в Кореневском районе был обстрелян пограничный пункт.
Губернатор Курской области Старовойт подтвердил информацию об обстреле погранпункта
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

«Сегодня в 14 часов в Кореневском районе из стрелкового оружия был обстрелян пограничный пункт пропуска», — написал Старовойт в Telegram.

Он добавил, что российские пограничники ответным огнём подавили огневую точку.

Ранее в администрации Кореневского района Курской области сообщили, что пограничный пункт пропуска в деревне Гордеевке Курской области подвергся обстрелу.

Жертв и разрушений с российской стороны нет.

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