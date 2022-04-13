В Ростовской области задержали 26 сотрудников ДПС и гражданских лиц за взятки

Короткая ссылка
В Ростовской области задержали 26 сотрудников ДПС и гражданских лиц за взятки. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
В Ростовской области задержали 26 сотрудников ДПС и гражданских лиц за взятки
  • РИА Новости

Она уточнила, что в числе подозреваемых — более десяти сотрудников полиции.

Отмечается, что сотрудники ГУСБ МВД России во взаимодействии с ФСБ России пресекли противоправную деятельность ряда должностных лиц Донского отдельного батальона ДПС ГИБДД №1, дислоцированного в городе Аксае.

Их подозревают в неоднократном получении взяток, сопряжённых с вымогательством.

«В настоящее время задержаны 26 подозреваемых. Проведено 95 обысков по адресам проживания фигурантов и по местам несения ими службы», — заявила Волк.

В феврале сообщалось, что в Самаре расследуют уголовное дело о взяточничестве на 18 млн рублей в отношении трёх лиц.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить