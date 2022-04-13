В Ростовской области задержали 26 сотрудников ДПС и гражданских лиц за взятки. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Она уточнила, что в числе подозреваемых — более десяти сотрудников полиции.

Отмечается, что сотрудники ГУСБ МВД России во взаимодействии с ФСБ России пресекли противоправную деятельность ряда должностных лиц Донского отдельного батальона ДПС ГИБДД №1, дислоцированного в городе Аксае.

Их подозревают в неоднократном получении взяток, сопряжённых с вымогательством.

«В настоящее время задержаны 26 подозреваемых. Проведено 95 обысков по адресам проживания фигурантов и по местам несения ими службы», — заявила Волк.

В феврале сообщалось, что в Самаре расследуют уголовное дело о взяточничестве на 18 млн рублей в отношении трёх лиц.