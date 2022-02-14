СК в Самаре подтвердил расследование уголовного дела о взяточничестве на 18 млн рублей

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Следствие в Самаре подтвердило расследование уголовного дела о взяточничестве на 18 млн рублей в отношении трёх лиц.
СК в Самаре подтвердил расследование уголовного дела о взяточничестве на 18 млн рублей
  • РИА Новости

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении троих мужчин, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК (дача взятки в особо крупном размере)», — говорится в сообщении на сайте СУ СК по региону.

По данным следствия, трое лиц дали взятку сотруднику правоохранительных органов «за общее покровительство при осуществлении организацией коммерческой деятельности».

13 февраля адвокат сообщил, что Самарский районный суд арестовал на два месяца сына заместителя главы МВД России Дениса Зубова и экс-директора перевалочной нефтебазы ООО «МО НТП» Василия Ермакова по делу о взяточничестве.

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