Адвокат: арестованный сын замглавы МВД Зубова подозревается во взятке

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Самарский районный суд арестовал на два месяца сына заместителя главы МВД России Дениса Зубова по делу о взяточничестве, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката мужчины Михаила Семагина.
Адвокат: арестованный сын замглавы МВД Зубова подозревается во взятке
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«Сумму вменяют 18 млн рублей», — заявил Семагин. 

Он уточнил, что Зубов проходит по делу в качестве подозреваемого.

Вместе с тем ТАСС сообщает, что суд заключил под стражу бывшего директора перевалочной нефтебазы ООО «МО НТП» Василия Ермакова, который также является подозреваемым.

«Клиент вину не признаёт. Арестован», — сказал журналистам его адвокат Эмиль Исмаилов.

Накануне РИА Новости со ссылкой на источник сообщило, что в Самарской области задержан сын замминистра внутренних дел Денис Зубов.

Вместе с тем депутат Александр Хинштейн утверждал, что всего были задержаны три человека «при попытке дачи взятки».

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