Адвокат: арестованный сын замглавы МВД Зубова подозревается во взятке
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«Сумму вменяют 18 млн рублей», — заявил Семагин.
Он уточнил, что Зубов проходит по делу в качестве подозреваемого.
Вместе с тем ТАСС сообщает, что суд заключил под стражу бывшего директора перевалочной нефтебазы ООО «МО НТП» Василия Ермакова, который также является подозреваемым.
«Клиент вину не признаёт. Арестован», — сказал журналистам его адвокат Эмиль Исмаилов.
Накануне РИА Новости со ссылкой на источник сообщило, что в Самарской области задержан сын замминистра внутренних дел Денис Зубов.
Вместе с тем депутат Александр Хинштейн утверждал, что всего были задержаны три человека «при попытке дачи взятки».