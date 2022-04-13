В Минцифры заявили об отсутствии дефицита бумаги для печатной отрасли в России

В пресс-службе Минцифры заявили, что дефицита газетной и офсетной бумаги в России нет.

«В России достаточно бумаги для печатной отрасли. Минцифры подтверждает, что в России отсутствует дефицит газетной и офсетной бумаги», — сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Ранее заместитель генерального директора компании — разработчика средств защиты от утечек, корпоративного мошенничества и других цифровых угроз Infosecurity a Softline Company Игорь Сергиенко рассказал, что в интернете появились фишинговые сайты, которые предлагают купить бумагу для принтера по выгодной цене.