Аналитики сообщили о росте числа мошеннических сайтов с предложением офисной бумаги
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«Сайты появились две недели назад, когда возник ажиотажный спрос на бумагу», — заявил Сергиенко в беседе с «Газетой.Ru».
За прошедшее время, по его словам, появилось не менее 50 вредоносных ресурсов.
Эксперты рекомендуют обращать внимание на дату регистрации подобных сайтов и избегать продавцов, которые начали работу совсем недавно.
Ранее эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий в беседе с Newinform рассказал о новых информационных поводах, которые используют мошенники.