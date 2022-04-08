Аналитики сообщили о росте числа мошеннических сайтов с предложением офисной бумаги

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Заместитель генерального директора компании — разработчика средств защиты от утечек, корпоративного мошенничества и других цифровых угроз Infosecurity a Softline Company Игорь Сергиенко рассказал, что в интернете появились фишинговые сайты, которые предлагают купить бумагу для принтера по выгодной цене.
Аналитики сообщили о росте числа мошеннических сайтов с предложением офисной бумаги
  • Gettyimages.ru
  • © Stefano Guidi

«Сайты появились две недели назад, когда возник ажиотажный спрос на бумагу», — заявил Сергиенко в беседе с «Газетой.Ru».

За прошедшее время, по его словам, появилось не менее 50 вредоносных ресурсов.

Эксперты рекомендуют обращать внимание на дату регистрации подобных сайтов и избегать продавцов, которые начали работу совсем недавно.

Ранее эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий в беседе с Newinform рассказал о новых информационных поводах, которые используют мошенники.

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