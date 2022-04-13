Матвиенко: речи о национализации имущества покинувших Россию иностранных компаний не идёт

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что речи о национализации имущества иностранных компаний, покинувших российский рынок, не идёт.
Матвиенко: речи о национализации имущества покинувших Россию иностранных компаний не идёт
  • globallookpress.com
  • © Federation Council of Russia

«Ни в коей мере речи о национализации не идёт», — приводит РИА Новости комментарий Матвиенко о законопроекте о внешнем управлении в отношении предприятий иностранных компаний, прекращающих работу в России.

Она также заявила, что выступает против разрушения института собственности, рынка, так как это может привести к разрушению мировой экономики.

Ранее первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что подавляющее большинство иностранных компаний выразили желание остаться на российском рынке.

При этом он отметил, что Россия должна жёстко отстаивать свои интересы в случае ухода иностранных компаний.

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