Матвиенко: речи о национализации имущества покинувших Россию иностранных компаний не идёт

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что речи о национализации имущества иностранных компаний, покинувших российский рынок, не идёт.

«Ни в коей мере речи о национализации не идёт», — приводит РИА Новости комментарий Матвиенко о законопроекте о внешнем управлении в отношении предприятий иностранных компаний, прекращающих работу в России.

Она также заявила, что выступает против разрушения института собственности, рынка, так как это может привести к разрушению мировой экономики.

Ранее первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что подавляющее большинство иностранных компаний выразили желание остаться на российском рынке.

При этом он отметил, что Россия должна жёстко отстаивать свои интересы в случае ухода иностранных компаний.