В ГД назвали проект о штрафах за отождествление СССР и нацистской Германии защитой истории

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Ангелина Шурпина
Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что Совфед одобрил законопроект о штрафах за отождествление СССР и нацистской Германии.
В ГД назвали проект о штрафах за отождествление СССР и нацистской Германии защитой истории
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«Это защита собственной истории, дань уважения нашим дедам, тем, кто защитил весь мир, а не только нашу страну от фашизма», — заявил депутат.

По его словам, подобные законы, «без всякого сомнения, очень важны и актуальны».

«Мы очень серьёзно законодательно настроены на то, чтобы никому не дать шансов по искажению отечественной истории, особенно всего, что касается Великой Отечественной войны и того массового героизма, который совершали наши деды», —заключил Шхагошев.

Ранее Совет Федерации одобрил законопроект о штрафах для граждан и юрлиц за публичное отождествление роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне, а также за отрицание решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии.

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