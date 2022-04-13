Путин поручил модернизировать инфраструктуру военных городков в Арктической зоне
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Путин попросил правительство и министра обороны взять на контроль данный вопрос.
«В том числе в срок до 2024 года обеспечить комплексную модернизацию инфраструктуры, энергетических, жилых и социальных объектов ЗАТО в Мурманской области», — цитирует его РИА Новости.
Президент уточнил, что необходимо продолжить данную работу во всех других арктических регионах.
Ранее Путин сообщил, что в Арктике сконцентрированы практически все направления безопасности России.
Он подчеркнул, что «с учётом разного рода ограничений и санкционного давления всем проектам и планам, связанным с Арктикой, необходимо уделить особое внимание».