Путин поручил модернизировать инфраструктуру военных городков в Арктической зоне

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Российский президент Владимир Путин поручил до 2024 года провести комплексную модернизацию инфраструктуры военных городков в Арктической зоне, в том числе в Мурманской области. Об этом он сказал в ходе совещания по развитию Арктики.
Путин поручил модернизировать инфраструктуру военных городков в Арктической зоне
  • kremlin.ru

Путин попросил правительство и министра обороны взять на контроль данный вопрос. 

«В том числе в срок до 2024 года обеспечить комплексную модернизацию инфраструктуры, энергетических, жилых и социальных объектов ЗАТО в Мурманской области», — цитирует его РИА Новости

Президент уточнил, что необходимо продолжить данную работу во всех других арктических регионах.

Ранее Путин сообщил, что в Арктике сконцентрированы практически все направления безопасности России.

Он подчеркнул, что «с учётом разного рода ограничений и санкционного давления всем проектам и планам, связанным с Арктикой, необходимо уделить особое внимание».

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