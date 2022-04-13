В Подмосковье осудили пытавшегося вывезти на Украину детали ЗРК «Оса»

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В УФСБ России по Москве и Московской области заявили, что контрабандист, пытавшийся вывезти на Украину оборудование для ЗРК «Оса», осуждён в Подмосковье на два года и три месяца колонии.
В Подмосковье осудили пытавшегося вывезти на Украину детали ЗРК «Оса»
  • РИА Новости
  • © Иван Руднев

«Приговором Дмитровского городского суда Московской области Кочеву А.В. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года и три месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу», — цитирует заявление РИА Новости.

В ходе следствия установлено, что Кочев в 2020 году собирался незаконно приобрести оборудование, которое может быть использовано при создании военной техники для дальнейшего вывоза на Украину. Его задержали после передачи денег работнику предприятия российского ОПК и получения оборудования.

Ранее сообщалось, что Федеральной службой безопасности совместно с МВД России задержан уроженец Москвы — сторонник экстремистской организации «Правый сектор»*.

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).

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