Аналитик Муртазин рассказал, сколько будут работать установленные на смартфон банковские приложения
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Приложения Сбера будут работать, пока пользователь не обновит софт, прошивку либо не скинет настройки. Если этих действий не предпринимать, приложения могут работать как минимум год, сообщил Муртазин в беседе с «Парламентской газетой».
«Необновлённые приложения не поддерживают новые функции, пользоваться ими становится неудобно. Кроме того, в них падает уровень безопасности», — также отметил эксперт.
По его словам, на платформе от Apple приложений больше не будет. На Android их можно будет скачать из сторонних магазинов либо напрямую с сайта банка, однако их функционал может отличаться от прежних версий, добавил аналитик.
Ранее сообщалось, что приложение «Сбербанк Онлайн» стало недоступно для скачивания в App Store.
6 апреля стало известно, что США ввели полные блокирующие санкции против Сбера и Альфа-банка.
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