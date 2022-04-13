Аналитик Муртазин рассказал, сколько будут работать установленные на смартфон банковские приложения

Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал, сколько будут функционировать ранее скачанные мобильные приложения банков, которые стали недоступны в App Store с 12 апреля. Речь идёт о приложениях таких банков, как, например, Сбер.

Приложения Сбера будут работать, пока пользователь не обновит софт, прошивку либо не скинет настройки. Если этих действий не предпринимать, приложения могут работать как минимум год, сообщил Муртазин в беседе с «Парламентской газетой».

«Необновлённые приложения не поддерживают новые функции, пользоваться ими становится неудобно. Кроме того, в них падает уровень безопасности», — также отметил эксперт.

По его словам, на платформе от Apple приложений больше не будет. На Android их можно будет скачать из сторонних магазинов либо напрямую с сайта банка, однако их функционал может отличаться от прежних версий, добавил аналитик.

Ранее сообщалось, что приложение «Сбербанк Онлайн» стало недоступно для скачивания в App Store.

6 апреля стало известно, что США ввели полные блокирующие санкции против Сбера и Альфа-банка.

Основатель компании Tonka Perfumes Moscow Мира Бруман в беседе с НСН рассказала о влиянии антироссийских санкций на бизнес.