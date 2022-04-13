Аналитик Муртазин рассказал, сколько будут работать установленные на смартфон банковские приложения

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Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал, сколько будут функционировать ранее скачанные мобильные приложения банков, которые стали недоступны в App Store с 12 апреля. Речь идёт о приложениях таких банков, как, например, Сбер.
Аналитик Муртазин рассказал, сколько будут работать установленные на смартфон банковские приложения
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Приложения Сбера будут работать, пока пользователь не обновит софт, прошивку либо не скинет настройки. Если этих действий не предпринимать, приложения могут работать как минимум год, сообщил Муртазин в беседе с «Парламентской газетой».

«Необновлённые приложения не поддерживают новые функции, пользоваться ими становится неудобно. Кроме того, в них падает уровень безопасности», — также отметил эксперт.

По его словам, на платформе от Apple приложений больше не будет. На Android их можно будет скачать из сторонних магазинов либо напрямую с сайта банка, однако их функционал может отличаться от прежних версий, добавил аналитик.

Ранее сообщалось, что приложение «Сбербанк Онлайн» стало недоступно для скачивания в App Store.

6 апреля стало известно, что США ввели полные блокирующие санкции против Сбера и Альфа-банка.

Основатель компании Tonka Perfumes Moscow Мира Бруман в беседе с НСН рассказала о влиянии антироссийских санкций на бизнес.  

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