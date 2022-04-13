В Москве выявили 933 случая коронавируса за сутки

В Москве за сутки выявили 933 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19.

«Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает, что за сутки госпитализированы 185 человек. На ИВЛ находятся 87 человек», — говорится в заявлении оперштаба в Telegram.

Отмечается, что также за сутки в городе выздоровели 1017 человек, скончались 19 пациентов с коронавирусом.

Ранее Владимир Зайцев, руководитель лор-клиники, лор-врач высшей категории, в беседе с Nation News дал рекомендации заболевшим COVID-19.