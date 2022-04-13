Чемпионка мира по пауэрлифтингу Наумова рассказала об участии в проекте «Мы живы»

Четырёхкратная чемпионка мира по пауэрлифтингу из Химок Марьяна Наумова, которая неоднократно посещала школы Донбасса, помогая обустраивать в них спортзалы, проводить соревнования и тренировки, рассказала об участии в гуманитарном проекте «Мы живы».

В беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» только что вернувшаяся из очередной поездки в Донбасс спортсменка рассказала, как развозила гуманитарную помощь, помогала разыскивать людей, посещала больницы.

По её словам, люди начали выходить из подвалов. Они на кострах варят борщ и сушат гренки, делятся чем могут. Общительные, сплочённые, с болью в сердце рассказывают, как выживали в эти страшные дни. Благодарят российских солдат.

«Рядом слышны взрывы, но на них никто уже не обращает внимания. Все говорят: самое страшное — позади», — рассказала спортсменка.

Ранее Марьяна Наумова записала видеообращение к голливудскому актёру Арнольду Шварценеггеру, семикратному обладателю титула «Мистер Олимпия», бывшему губернатору Калифорнии, в ответ на его послание, посвящённое ситуации на Украине.