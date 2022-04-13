За сутки в России госпитализированы 3297 человек с COVID-19

За сутки в России были госпитализированы 3297 человек с коронавирусной инфекцией. Накануне в больницы попали 4233 пациента с COVID-19.

Также в общей сложности за 24 часа в стране было выявлено 11 754 случая инфицирования COVID-19, накануне — 10 910.

За сутки в России умерли 267 человек с коронавирусной инфекцией, выздоровели 28 135 пациентов.

Ранее Геннадий Онищенко, доктор медицинских наук, академик РАН, прокомментировал ситуацию с распространением штамма коронавируса «стелс-омикрон».

В беседе с ФАН он выразил мнение, что в целом накопленный популяционный иммунитет именно против «омикрона» позволяет надеяться, что его подвид не вызовет серьёзного всплеска заболеваемости в России.