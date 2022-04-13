Депутат Колесник поддержал продление истекающего срока действия водительских прав
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«Вообще, надо на больший срок давать (водительские права. — RT), если нет никаких происшествий... Я считаю, это вполне целесообразно. Время такое, надо экономить деньги россиян», — сказал он в беседе с Life.ru.
Ранее стало известно, что действие водительских удостоверений, которые истекают в период с 1 января 2022 года до 31 декабря 2023 года, автоматически продлено на три года.
Автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с Inforeactor рассказал, когда стоит заменить зимние шины на летние.