Депутат Колесник поддержал продление истекающего срока действия водительских прав

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Член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Андрей Колесник заявил, что решение продлить истекающий срок действия водительских прав было принято для удобства россиян.
Депутат Колесник поддержал продление истекающего срока действия водительских прав
  • Gettyimages.ru
  • © Luis Alvarez

«Вообще, надо на больший срок давать (водительские права. — RT), если нет никаких происшествий... Я считаю, это вполне целесообразно. Время такое, надо экономить деньги россиян», — сказал он в беседе с Life.ru.

Ранее стало известно, что действие водительских удостоверений, которые истекают в период с 1 января 2022 года до 31 декабря 2023 года, автоматически продлено на три года.

Автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с Inforeactor рассказал, когда стоит заменить зимние шины на летние.  

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