Исследование показало самые привлекательные для трудоустройства отрасли среди россиян

Короткая ссылка
Согласно результатам исследования Аналитического центра НАФИ, самыми привлекательными сферами для трудоустройства россияне считают IT и телекоммуникации, оптовую и розничную торговлю, а также сырьевую промышленность.
Исследование показало самые привлекательные для трудоустройства отрасли среди россиян
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет «Российская газета».

Сферу IT и телекоммуникаций, а также отрасль оптовой и розничной торговли интересными назвали по 32% россиян.

Сырьевую промышленность в качестве наиболее приемлемой для себя выбрали 27% опрошенных.

В пятёрку самых привлекательных сфер деятельности для респондентов также вошли энергетика и госслужба — по 19%.

Ранее президент и основатель сервиса SuperJob Алексей Захаров в беседе с НСН прокомментировал уход ряда зарубежных компаний из России и назвал возможные последствия этого события для рынка труда.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить