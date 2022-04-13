Исследование показало самые привлекательные для трудоустройства отрасли среди россиян

Согласно результатам исследования Аналитического центра НАФИ, самыми привлекательными сферами для трудоустройства россияне считают IT и телекоммуникации, оптовую и розничную торговлю, а также сырьевую промышленность.

Об этом пишет «Российская газета».

Сферу IT и телекоммуникаций, а также отрасль оптовой и розничной торговли интересными назвали по 32% россиян.

Сырьевую промышленность в качестве наиболее приемлемой для себя выбрали 27% опрошенных.

В пятёрку самых привлекательных сфер деятельности для респондентов также вошли энергетика и госслужба — по 19%.

Ранее президент и основатель сервиса SuperJob Алексей Захаров в беседе с НСН прокомментировал уход ряда зарубежных компаний из России и назвал возможные последствия этого события для рынка труда.