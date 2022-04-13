В ФМБА назвали сроки пострегистрационных исследований вакцины «Конвасэл»

Сотрудники Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) разрабатывают план третьей фазы клинических исследований вакцины от коронавируса «Конвасэл», пострегистрационные испытания планируются на конец лета 2022 года.

«Разрабатывается план-проект третьей фазы клинических исследований вакцины «Конвасэл», само исследование предполагается начать в конце лета текущего года», — передаёт РИА Новости сообщение.

В ходе исследований будет оцениваться безопасность, иммуногенность и профилактическая эффективность вакцины.

Наблюдения будут продолжаться не менее полугода.

18 марта российское Министерство здравоохранения зарегистрировало вакцину против коронавируса «Конвасэл», разработанную ФМБА.

Глава ФМБА Вероника Скворцова рассказала, что среди тех, кто был привит вакциной от коронавируса «Конвасэл» в рамках клинических исследований, никто не заболел COVID-19.

Согласно исследованиям, вакцина хорошо переносится и не вызывает аллергию.